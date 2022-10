Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2: Andrew Barron proposé pour la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - Tele2 a annoncé lundi le choix d'Andrew Barron pour prendre la présidence de son conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale de l'an prochain, en remplacement de Carla Smits-Nusteling qui a choisi de ne pas se représenter.



L'opérateur suédois de téléphonie mobile rappelle qu'Andrew Barron avait rejoint son conseil en 2018, avant d'en prendre la vice-présidence en 2019.



Diplômé du Trinity College et de Cambridge et titulaire d'un MBA de Stanford, Barron a notamment été le directeur opérationnel de Virgin Media après avoir été consultant chez McKinsey.





