Tele2 : accord en vue de la vente de T-Mobile Netherlands

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Tele2 ont annoncé mardi qu'ils avaient trouvé un accord en vue de céder leur filiale commune T-Mobile Netherlands à des fonds détenus par Apax Partners et Warburg sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,1 milliards d'euros. Tele2 - qui détient 25% du capital de l'entité détenue en commun - explique que cette opération vient clore le développement réussi de T-Mobile Netherlands ainsi que le processus de redéploiement de ses activités à l' international. La transaction devrait se solder, pour ce qui concerne l'opérateur suédois, par l'obtention de fonds de quelque 880 millions d'euros qui devraient permettre le versement aux actionnaires d'un dividende exceptionnel de 11 couronnes par titre. L'action Tele2 se replie actuellement de 0,7% sur le marché Nasdaq de Stockholm.

