Teladoc : en baisse, un analyste revoit sa recommandation

(CercleFinance.com) - Le titre Teladoc recule ce vendredi de -4,4%, pénalisé par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'conserver' après 'achat'. 'Nous pensons que la croissance en consensus de 25% (en organique) pour l'exercice est nécessaire pour maintenir le titre à son niveau. (...) Nous estimons que cette estimation de 25% présente un risque', indique Jefferies. Le broker fixe ainsi son objectif de cours à 80 dollars, à comparer à un cours actuel de l'ordre de 79 dollars.

Valeurs associées TELADOC HEALTH NYSE +0.76%