Téhéran accuse les Européens d'avoir cédé au harcèlement de Trump

DUBAI, 16 janvier (Reuters) - Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a accusé jeudi les trois puissances européennes signataires de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de la république islamique d'avoir cédé aux menaces américaines. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, regroupés sous le sigle E3, ont annoncé mardi qu'ils déclenchaient le mécanisme de règlement des différends prévu par le Pacte d'action global commun (JCPOA) en invoquant les initiatives de l'Iran pour déroger à certaines des règles édictées par cet accord de non-prolifération. Mais le Washington Post, citant des responsables européens, a rapporté mercredi que l'administration Trump avait menacé de taxer les importations de voitures européennes à hauteur de 25% si les trois pays européens n'accusaient pas formellement l'Iran d'enfreindre l'accord nucléaire. "Apaisement confirmé", commente avec ironie Zarif jeudi matin sur son compte Twitter. "L'E3 a liquidé les vestiges du JCPOA pour éviter de nouveaux droits de douanes de Trump. Cela ne fonctionnera pas, mes amis. Vous n'avez fait qu'aiguiser son appétit. Vous vous rappelez quand vous vous faisiez harceler au lycée ?" (Parisa Hafezi version française Henri-Pierre André)

