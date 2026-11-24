** Les actions de Tecnoglass ( TGLS.N ), fabricant de fenêtres et de verre, ont progressé de 2,8 % à 52 dollars, sur un volume de transactions faible en pré-ouverture, avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY
** TGLS remplacera MarineMax HZO.N dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le mardi 1er décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones
** Le distributeur de yachts HZO est en passe d’être racheté par Safe Harbor Marinas, une société détenue par Blackstone BX.N , dans le cadre d’une transaction de 1,5 milliard de dollars qui devrait être finalisée prochainement
** Les fonds passifs devraient acheter environ 3,3 millions d’actions TGLS, comme l’a indiqué l’analyste de Stephens Melissa Roberts dans une note, ce qui correspond à 8 jours de demande d’achat
** TGLS, société domiciliée en Colombie, compte environ 44,36 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2,2 milliards de dollars
** En début de mois, la société a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions pour le chiffre d’affaires et le BPA ajusté , tandis que l’EBITDA ajusté a déçu les attentes, sous la pression d’une réévaluation hors trésorerie des stocks et d’une hausse des coûts
** Jusqu'à lundi, le titre a progressé de 42 % ce trimestre et affiche une légère hausse depuis le début de l'année
** Sur 5 analystes, 1 recommande « achat fort », 3 « achat » et 1 « conserver »; objectif de cours médian de 57 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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