** Les actions de Tecnoglass ( TGLS.N ), fabricant de fenêtres et de verre, ont progressé de 2,8 % à 52 dollars, sur un volume de transactions faible en pré-ouverture, avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY

** TGLS remplacera MarineMax HZO.N dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le mardi 1er décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones

** Le distributeur de yachts HZO est en passe d’être racheté par Safe Harbor Marinas, une société détenue par Blackstone BX.N , dans le cadre d’une transaction de 1,5 milliard de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Les fonds passifs devraient acheter environ 3,3 millions d’actions TGLS, comme l’a indiqué l’analyste de Stephens Melissa Roberts dans une note, ce qui correspond à 8 jours de demande d’achat

** TGLS, société domiciliée en Colombie, compte environ 44,36 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2,2 milliards de dollars

** En début de mois, la société a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions pour le chiffre d’affaires et le BPA ajusté , tandis que l’EBITDA ajusté a déçu les attentes, sous la pression d’une réévaluation hors trésorerie des stocks et d’une hausse des coûts

** Jusqu'à lundi, le titre a progressé de 42 % ce trimestre et affiche une légère hausse depuis le début de l'année

** Sur 5 analystes, 1 recommande « achat fort », 3 « achat » et 1 « conserver »; objectif de cours médian de 57 dollars, selon LSEG