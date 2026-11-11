Technoprobe : un troisième trimestre record, mais des perspectives décevantes pour la fin d'année

Le spécialiste italien des cartes à pointes pour semi-conducteurs a dépassé ses propres objectifs au troisième trimestre, porté par la demande liée à l'intelligence artificielle. Ses prévisions pour le quatrième trimestre ressortent toutefois sous les estimations des analystes, malgré l'annonce d'un nouveau plan d'expansion de ses capacités industrielles.

Technoprobe a publié mercredi un chiffre d'affaires record de 323,3 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 130% sur un an et de 16,7% par rapport au trimestre précédent.

L'Ebitda atteint 170,2 MEUR, en progression de 327% sur un an, pour une marge de 52,6%, soutenue par la forte demande liée à l'intelligence artificielle, la hausse des volumes et une meilleure efficacité industrielle.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires progresse de 68,8%, à 787,4 MEUR, tandis que l'Ebitda atteint 376,3 MEUR, soit une marge de 47,8%, contre 31,3% un an auparavant.

Le quatrième trimestre s'annonce toutefois moins dynamique. Technoprobe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 270 MEUR, à plus ou moins 3%, soit un recul séquentiel de 16%. La marge d'Ebitda devrait revenir à 45,1%, contre 52,6% au troisième trimestre.

Ces prévisions impliquent un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,05 et 1,065 MdEUR, contre une précédente fourchette de 1,05 à 1,1 MdEUR. Le groupe maintient néanmoins son objectif de marge d'Ebitda annuelle entre 46% et 48%.

En parallèle, Technoprobe envisage 150 à 200 MEUR d'investissements supplémentaires entre le deuxième et le quatrième trimestre 2027. Ces dépenses pourraient porter sa capacité de production à l'équivalent d'environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires annuel fin 2027, contre 1,6 MdEUR attendu au premier trimestre.

Le groupe poursuit notamment l'extension de son site italien de Cernusco Lombardone et prépare la montée en puissance de sa plateforme chinoise Nexprobe au premier trimestre 2027. Ces investissements doivent être intégralement autofinancés, alors que sa trésorerie nette atteint 799,8 MEUR fin septembre.

Après une correction marquée du secteur ces dernières semaines, la question sera de savoir si ce repli traduit un simple décalage des commandes ou une normalisation plus durable de la demande. Les explications de la direction lors de la conférence avec les analystes seront à ce titre déterminantes.

Après une séance de hausse à 7,7%, le titre affiche environ -3,5% après la cloture.