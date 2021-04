Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : une perte nette réduite au premier trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a fait état hier soir d'une perte nette réduite au titre du premier trimestre, notamment grâce à la vigueur de ses activités dans les installations sous-marines. Le groupe d'ingénierie franco-américain, spécialisé dans le secteur de l'énergie, dit avoir enregistré un flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation de 182 millions de dollars sur le trimestre écoulé. Son flux de trésorerie disponible a, lui, atteint 137 millions de dollars. Dans son communiqué, la société explique que les prises de commandes de sa branche d'équipements sous-marins ('subsea') ont plus que doublé d'un trimestre à l'autre pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires dans ce dernier segment a progressé à près de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre par rapport à l'année dernière (1,25 milliard de dollars). Conséquence, la perte ajustée du groupe a été ramenée à 14,5 millions de dollars sur la période janvier-mars, contre un manque à gagner de 60 millions de dollars l'an dernier sur la période correspondante. L'EBITDA ajusté - qui exclut les charges et crédits avant impôts - a pour sa part plus que doublé pour s'établir à 165,2 millions de dollars, contre 79,7 millions un an plus tôt. Pour 2021, TechnipFMC dit désormais prévoir un flux de trésorerie disponible compris entre 120 et 220 millions de dollars, contre un précédent objectif qui allait de 50 à 150 millions de dollars. Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement à la Bourse de Paris, où le titre affichait un gain de l'ordre de 1,4% mercredi dans les premiers échanges.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.02% TECHNIPFMC LSE Intl +2.50%