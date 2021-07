Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : un projet dans l'hydrogène avec EDP Cercle Finance • 13/07/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé mardi qu'il allait s'associer au groupe énergétique portugais EDP afin de lancer une étude de faisabilité portant sur la production d'hydrogène vert à partir d'éoliennes marines. Le projet 'Behyond' - qui doit intégrer d'autres bureaux de recherche - vise à développer une nouvelle technologie 'offshore' permettant la production d'hydrogène à partir de l'énergie éolienne. Les partenaires expliquent vouloir concevoir un système d'intégration innovant à partir d'équipements de production et de conditionnement d'hydrogène qui permettrait son transport vers les infrastructures côtières. 'L'objectif est de créer un concept unique qui pourrait être standardisé et adopté dans le monde entier, permettant la production à grande échelle d'hydrogène', expliquent TechnipFMC et EDP.

