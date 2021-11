Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : un dividende envisagé à horizon 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 16:48









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a montré aux investisseurs qu'il se voulait confiant en son avenir mardi en proposant de commencer à verser un dividende trimestriel à compter du second semestre 2023. A l'occasion d'une conférence d'analystes organisée aujourd'hui à Houston, le groupe de services pétroliers en a profité pour dévoiler ses objectifs financiers à horizon 2025. Concernant sa division sous-marine ('subsea'), le spécialiste des équipements pétroliers et gaziers dit s'attendre à dégager un chiffre d'affaires de l'ordre de sept milliards de dollars d'ici à quatre ans. La marge opérationnelle ajustée de la branche devrait quant à elle s'établir autour de 15%, à comparer avec un chiffre de 11,2% à l'issue du troisième trimestre. Evoquant par ailleurs sa stratégie de diversification, TechnipFMC estime que le marché lié au transport et au stockage du CO2 ainsi qu'aux nouvelles énergies en mer pourrait représenter une opportunité de quelque 80 milliards de dollars à horizon 2030. Vers 16h40 (heure de Paris), le titre grimpait de 3,6% alors que l'indice regroupant les valeurs industrielles européennes, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, avançait de 0,8%.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.51% TECHNIPFMC LSE Intl +4.54%