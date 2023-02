Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC: titre en hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - TechnipFMC progresse de près de 3% à New York, soutenu par Oddo qui maintient sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 14,7 à 19$.



TechnipFMC affiche un discours optimiste quant aux perspectives du segment Subsea et a relevé ses attentes à horizon 2025, rapporte l'analyste qui indique revoir à la hausse sa séquence de résultats sur 2023/25 de 22% en moyenne.



Les résultats du 4e trimestre sont pourtant ressortis en-deçà des attentes, avec un EBITDA groupe de 120.9 M$ (consensus / ODDO BHF 155 M$) et un BPA à -0.03 $ contre des attentes à +0.03 $.



TechnipFMC a néanmoins relevé ses prévisions pour 2025, anticipant un CA en Subsea de l'ordre de 8 Mds$ (vs 7 Mds$ avant) pour une marge d'EBITDA de 18% (vs 15% auparavant).





