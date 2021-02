Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : Technip Energies sera côté à Paris le 16 février Cercle Finance • 09/02/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé aujourd'hui que l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (la Stichting Autoriteit Financiële Markten) a approuvé le prospectus d'admission de Technip Energies sur le marché réglementé d'Euronext Paris, dans le cadre de la séparation annoncée de TechnipFMC en deux sociétés . Sous réserve des approbations réglementaires, Technip Energies deviendra alors une société publique indépendante et ses actions commenceront à se négocier sur Euronext Paris à l'ouverture du marché le 16 février 2021. Le cours de référence technique de l'action Technip Energies sera annoncé le 15 février 2021, indique le communiqué de TechnipFMC.

