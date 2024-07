Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TechnipFMC: signe un important contrat avec Energean information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCI) TM avec Energean pour son développement de Katlan en mer Méditerranée. Ce contrat est compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars.



Il s'agit du premier projet d'Energean à utiliser la solution à la demande de TechnipFMC Sous-marin 2.0 R systèmes de production.



Ce contrat fait suite à une étude intégrée d'ingénierie et de conception frontale (iFEED) réalisée par TechnipFMC, qui a optimisé la solution commerciale et technologique pour le terrain. Le contrat couvre la conception, la fabrication et l'installation des systèmes de production, des tuyaux, des ombilicaux et des structures sous-marines.



L'infrastructure sous-marine sera reliée au navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) d'Energean Power, qui dessert actuellement les développements de Karish et de Karish North.



Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' La combinaison d'iFEED pour optimiser l'aménagement des champs avec notre plateforme Subsea 2.0 et notre modèle intégré d'exécution de projet accélère le délai de mise en production chez Katlan. Il s'agit d'un nouvel iEPCI TM avec Energean, démontrant la relation de collaboration entre nos deux sociétés qui permet à TechnipFMC de continuer à améliorer l'économie des projets'.





Valeurs associées TECHNIPFMC 5,91 EUR Euronext Paris 0,00%