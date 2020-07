Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : signe un contrat majeur en Egypte Cercle Finance • 08/07/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a signé un contrat majeur d'ngénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) pour la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiut en Egypte. Le contrat dépasse 1 milliard de dollars. Le complexe transformera les produits pétroliers de moindre valeur de la raffinerie voisine de la société Assiut Oil Refining Company (ASORC) en environ 2,8 millions de tonnes par an de produits plus propres, tels que le diesel Euro 5. Catherine MacGregor, présidente de Technip Energies, a déclaré: ' Ce contrat démontre la relation de longue date de TechnipFMC avec le secteur pétrolier égyptien et renforce notre expertise dans la livraison de projets complexes dans le pays '.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +5.67% TECHNIPFMC LSE Intl +4.87%