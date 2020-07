TECHNIPFMC signe un contrat majeur avec ANOPC en Egypte

(AOF) - TechnipFMC a annoncé avoir signé un contrat majeur portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) avec Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) pour la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte. La société précise que ce contrat EPC couvre la livraison de nouvelles unités de traitement telles qu'une unité de distillation sous vide, un hydrocraqueur de distillats, une unité de cokéfaction, une unité d'hydrotraitement de distillats.

Ainsi qu'une installation de production d'hydrogène basée sur sa technologie de reformage à la vapeur.

Il ajoute que le projet comprend également d'autres unités de procédés, les réseaux d'interconnexion, les offsites et les utilités.

" Ce contrat illustre la relation de longue date qu'entretient TechnipFMC avec le secteur pétrolier égyptien et renforce notre expertise dans la livraison de projets complexes dans ce pays. Il fait suite à la réalisation réussie du FEED , reflétant notre approche sélective et l'importance d'être impliqué dès les toutes premières étapes de tout développement. Assiout est considéré comme l'un des principaux projets stratégiques permettant de satisfaire la demande locale croissante en produits plus propres, et nous sommes extrêmement honorés d'avoir été sélectionnés par ANOPC pour contribuer au plus grand projet de raffinage en Haute-Égypte " a déclaré Catherine MacGregor, présidente de Technip Energies.