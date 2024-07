Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TechnipFMC: signe un contrat important au Brésil information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé la signature d'un contrat avec Petrobras, à l'issue d'un appel d'offres, pour la fourniture de conduites flexibles destinées aux champs pré-salifères situés au large du Brésil.



Ce contrat se situe entre 250 et 500 millions de dollars. il a été inclus dans les commandes du deuxième trimestre 2024.



Le contrat porte sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de conduites flexibles pour l'injection d'eau et le gas lift.



Jonathan Landes, Président de la division Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' Grâce à ce contrat, nous utiliserons nos capacités de production mondiales pour contribuer au développement continu des réserves pré-salifères '.





