TechnipFMC : signe un contrat avec Exxon Mobil au Guyana

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté auprès d'Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), filiale d'Exxon Mobil Corporation, un important contrat pour le système sous-marin du projet Payara. Ce contrat se situe entre 500 millions et 1 milliard de dollars. TechnipFMC fabriquera et livrera le système de production sous-marin. Arnaud Pieton, Président Subsea, a déclaré : ' Nous continuons à développer et à livrer les technologies sous-marines éprouvées les plus avancées permettant ces développements avec la certitude de calendrier requise pour le premier projet Payara'.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.71% TECHNIPFMC LSE Intl -2.72%