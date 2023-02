Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TechnipFMC: signe un contrat auprès de TotalEnergies Angola information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - TechnipFMC remporte un contrat auprès de TotalEnergies EP Angola pour le projet Girassol Life Extension (GIRLIFEX).



Il s'agit d'un contrat de fourniture de conduites flexibles et de matériel associé pour le premier projet de prolongation de la durée de vie sous-marine de TotalEnergies EP Angola et de ses partenaires du bloc 17 en Afrique de l'Ouest.



Le contrat couvre l'ingénierie, la fourniture et la fourniture de flowlines et de connecteurs pour le projet Girassol Life Extension (GIRLIFEX), au large de l'Angola.



Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' Des contrat comme GIRLIFEX sont le résultat de la confiance que nous avons établie avec nos clients et partenaires de longue date. Nous sommes ravis que TotalEnergies EP Angola continue de faire confiance à nos technologies et à nos capacités d'intégration. '