TechnipFMC : série de mesures face au contexte

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a fait part mercredi soir d'une série de mesures face au contexte de marché actuel, dont une réduction de 30% de ses dépenses d'investissement, à 300 millions de dollars, par rapport à sa prévision annuelle précédente. Le groupe de services parapétroliers prévoit aussi des réductions de coûts annualisées, d'au moins 100 millions de dollars pour la division Surface Technologies, et de 30 millions pour les dépenses corporate d'ici la fin de l'année.

