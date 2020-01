Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : scission prévue pour le 2e trimestre Cercle Finance • 17/01/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - TechnipFMC confirme que sa séparation en deux sociétés, TechnipFMC et Technip Energies, est en bonne voie pour être finalisée au premier semestre 2020 : le groupe anticipe une conclusion de la transaction au deuxième trimestre. En plus de l'approbation du EU Prospectus par l'autorité néerlandaise des marchés financiers, la finalisation de la transaction dépendra des conditions générales de marché, des approbations réglementaires et l'autorisation définitive du conseil d'administration. Pour mémoire, Technip Energies deviendrait l'un des principaux 'pure-players' du secteur E&C (ingénierie et construction), tandis que le nouveau TechnipFMC serait un fournisseur de services et de technologie entièrement intégré, contribuant au développement énergétique.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +0.69% TECHNIPFMC LSE Intl +0.70%