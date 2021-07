Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : retenu par ExxonMobil au large du Guyana Cercle Finance • 08/07/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - TechnipFMC et son partenaire américain Halliburton ont annoncé jeudi que leur solution commune de détection acoustique pour les puits sous-marins avait été sélectionnée par le géant américain ExxonMobil. Les deux groupes de services pétroliers précise qu'Exxon a retenu leur système Odassea - qui intègre matériel et systèmes numériques pour la surveillance des réservoirs et l'optimisation de la production - dans le cadre du développement de son projet Payara. Cette plateforme 'offshore' se situe à 200 km des cotes dans des profondeurs d'eau atteignant 1,8 km.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.23% TECHNIPFMC LSE Intl -1.35%