TechnipFMC : résultat net ajusté négatif au T1 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe TechnipFMC annonce ce jeudi, pour son premier trimestre 2020, un résultat net ajusté de -49,1 millions de dollars, à comparer à un bénéfice net de +27,3 millions de dollars un an plus tôt. L'EBITDA ajusté recule également, passant de 295,8 millions de dollars à 220,2 millions de dollars en un an (-25,6%). Le chiffre d'affaires est en revanche mieux orienté, avec une hausse de +7,5% qui le fait atteindre 3,1 milliards de dollars. 'Nous sommes bien positionnés pour gérer l'incertitude inédite à laquelle le secteur est confronté aujourd'hui. La taille et la durée de notre carnet de commandes de 22 milliards de dollars, résultant en partie du montant record des contrats enregistrés en 2019, et nos 5,6 milliards de dollars de trésorerie et liquidités nous donnent la flexibilité pour prendre des mesures à la fois agressives et audacieuses en cette période difficile', commente Doug Pferdehirt, PDG du groupe.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -1.69% TECHNIPFMC LSE Intl -1.62%