TechnipFMC : repli du titre après ses résultats 2020 Cercle Finance • 25/02/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de près de 1,8% après l'annonce de ses résultats 2020. Le chiffre d'affaires globale de la société pour l'année entière s'est élevé à 13 050,6 millions de dollars. Le chiffre d'affaires total de la société au quatrième trimestre s'est élevé à 3 426,1 millions de dollars. La perte nette s'est élevée à 3 287,6 millions de dollars, soit 7,33 dollars par action diluée. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 1 083,3 millions de dollars et comprenait une perte de change de 28,8 millions de dollars. La marge EBITDA ajustée était de 8,3 %.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -1.93% TECHNIPFMC LSE Intl -0.88%