TechnipFMC : remporte un important contrat avec Equinor

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce avoir remporté un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation auprès d'Equinor pour le Breidablikk Pipelay, en mer du Nord. Le contrat prévoit également la fourniture de cavaliers flexibles et l'installation de canalisations rigides avec une option sur des installations sous-marines. 'Nous avons collaboré étroitement avec Equinor afin d'optimiser les solutions et la méthodologie pour l'installation des conduites. Nous sommes honorés d'être à nouveau sélectionnés par Equinor pour créer de la valeur avec notre offre de produits et services ', indique Jonathan Landes, président Subsea chez TechnipFMC. Le montant du contrat n'a pas été divulgué mais il est compris entre 75 et 250 millions d'euros.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -1.42% TECHNIPFMC LSE Intl -1.04%