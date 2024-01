Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TechnipFMC: remporte un contrat 'significatif' auprès de bp information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de bp pour le projet d'extension du champ Mad Dog.



Pour rappel, TechnipFMC utilise le terme 'significatif' pour des contrats compris entre 75 et 250 millions de dollars.



Il est prévu que TechnipFMC installe une canalisation et un ombilical reliant trois nouveaux puits à la plateforme Argos dans le golfe du Mexique. La société fabriquera et installera également des terminaisons d'extrémité de pipeline.



' Nous entretenons une relation de longue date avec bp, soutenue par une étroite collaboration. Ce partenariat, combiné à nos solides capacités d'installation et d'exécution, nous permet de respecter le calendrier de bp pour étendre la production dans le champ Mad Dog', a commenté Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFM.





Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl -0.04%