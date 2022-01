Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TechnipFMC: radiation de ses actions d'Euronext Paris information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 08:39

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce hier soir que la Société procédera à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris.



Le Conseil d'Administration à conclure qu'une cotation unique à la Bourse de New York est plus cohérente par rapport au recentrage stratégique de la Société et à son actionnariat, et permet à la Société d'être positionnée en meilleure adéquation avec son groupe de référence.



Les porteurs d'actions TechnipFMC cotées sur Euronext Paris et admises aux opérations d'Euroclear France pourront conserver leurs Actions TFMC Euronext, qu'ils pourront négocier sur Euronext Paris jusqu'à la date de radiation et ensuite sur le NYSE ou participer à une offre de cession volontaire pour vendre tout ou partie de leurs Actions TFMC Euronext.