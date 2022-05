Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC: rachète 430,2 millions de dollars d'obligations information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a dévoilé mardi soir les premiers résultats de son offre de rachat qui portait sur une souche d'obligations senior à taux 6,5% libellées en dollars devant arriver à échéance en 2026.



Au terme de son offre, qui a expiré hier soir, la société dit avoir racheté des obligations pour un montant agrégé total de 430,2 millions de dollars.



Ce chiffre dépasse l'objectif de 320 millions de dollars que le groupe parapétrolier s'était initialement fixé lors du lancement de l'opération.



Cotée à la Bourse de New York, l'action TechnipFMC a fini sur des gains de l'ordre de 4% à la clôture d'hier.





Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl -2.62%