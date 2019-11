Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : protocole pour céder le navire G1201 Cercle Finance • 13/11/2019 à 07:35









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce son intention de vendre le navire G1201 dans le cadre de sa stratégie globale d'optimisation du profil et de la taille de sa flotte subsea. Il espère finaliser la vente en décembre si certaines conditions sont remplies. Le protocole d'accord inclut également un accord de collaboration avec l'acheteur qui s'engagerait à une exclusivité de cinq ans sur une liste de projets subsea spécifiques, ainsi que le droit de premier refus pour d'autres projets non spécifiquement nommés. En raison de ce protocole, TechnipFMC a examiné la valeur comptable du navire G1200, navire jumeau du G1201, et a enregistré une charge de dépréciation d'actifs hors trésorerie de 125 millions de dollars pour les deux navires au troisième trimestre 2019.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl -0.24%