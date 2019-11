Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : progresse malgré une dégradation Cercle Finance • 22/11/2019 à 10:22









(CercleFinance.com) - L'action TechnipFMC ne souffrait pas d'une dégradation du bureau d'études Berenberg, qui n'est plus acheteur mais à 'conserver', puisqu'elle prenait près de 1% ce matin à Paris. Certes, le groupe de services parapétroliers devrait scinder, l'année prochaine, son activité Onshore/Offshore. Reste qu'au 3e trimestre, les marges de l'activité clé, Subsea, sont jugées décevantes, une tendance qui selon les analystes devrait durer. La cible visée par Berenberg est ramenée à 20 euros.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +0.71% TECHNIPFMC LSE Intl +0.70%