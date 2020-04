Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : politique de dividende révisée Cercle Finance • 22/04/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé que son conseil d'administration a révisé sa politique de dividendes à 0,13 dollar par action sur une base annualisée, pour renforcer son bilan et préserver sa liquidité face à la forte baisse du prix des matières premières et à l'impact du Covid-19. La société parapétrolière a versé 0,13 dollar par action en avril 2020, ce qui constitue donc le dividende annuel pour 2020. Elle a l'intention de payer son dividende pour 2021 en versements trimestriels à compter d'avril 2021.

