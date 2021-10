TechnipFMC, plus forte hausse du SBF120 à la clôture du lundi 4 octobre 2021

(AOF) - TechnipFMC (+6,48% à 6,97 euros)

Le secteur de l'énergie a été à l'honneur en ce début de semaine. Les compagnies pétrolières et parapétrolières sont soutenues par le haut niveau des cours de l'or noir. Le pétrole débute la semaine en fanfare. Le cours du baril de WTI américain bondit de 2,5% à 77,8 dollars, soit son plus haut niveau depuis fin octobre 2004. De son côté, le baril de Brent gagne 2,6% à 81,33 dollars, soit son plus haut niveau depuis la mi-octobre 2018. L'or noir continue d'être soutenu par la crainte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, les compagnies pétrolières ayant réduit leurs capacités de production durant la pandémie. Par ailleurs, les investisseurs spéculent sur l'issue de la réunion de l'Opep et ses partenaires, qui a débuté cet après-midi.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.