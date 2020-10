TechnipFMC plc : Achat du turbo call 227GZ (227GZ)

(Zonebourse.com) Techniquement, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur le titre TechnipFMC. La zone support des 5.1 EUR limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière. On pourra acheter le turbo call illimité Société Générale 227GZ qui cote 0.26 EUR. On visera les 6 EUR, soit un potentiel de l'ordre de 43% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 4.9 EUR limitera le risque à 30%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli