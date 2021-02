Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 01/02/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - TechnipFMC stagne et sous-performe ainsi la tendance à Paris, freiné par une dégradation de conseil à 'conserver' chez Berenberg malgré un objectif de cours relevé à 10,5 euros ou 12,5 dollars, après la journée d'investisseurs du segment -à scinder- Technip Energies. Le broker pointe la forte performance du cours de Bourse sur les trois derniers mois et que l'activité sous-marine, qui restera après la scission de Technip Energies, 'continue de faire face à un contexte de marché difficile, avec des investissements offshores sous pression'.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.87% TECHNIPFMC LSE Intl -3.99%