Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 14/05/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - TechnipFMC recule de 6,5% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de six à cinq euros, dans le sillage d'une réduction significative de ses estimations après les résultats de premier trimestre. 'Si les plans de séparation sont mis en oeuvre, Remainco (Subsea & Surface Technologies) requiert soit une recapitalisation, soit un refinancement de dette', prévient en outre le broker, qui cite aussi des pressions opérationnelles d'origine macroéconomique.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -6.05% TECHNIPFMC LSE Intl -6.45%