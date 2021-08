Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : partenariat avec Loke Marine Minerals information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce joindre ses forces à celles de Loke Marine Minerals, dans lequel il a pris une participation minoritaire, pour développer des technologies permettant l'extraction de minéraux des fonds marins. Ensembles, ils développent un système de production sous-marin autonome, qui vise à avoir un impact minimal sur l'environnement et à pouvoir obtenir des licences offshores potentielles sur le plateau continental norvégien et à l'international. TechnipFMC précise que la Norvège est l'un des seuls pays à avoir normalisé une législation minérale marine, et que son gouvernement devrait prendre une décision finale sur l'approbation de licences d'exploration et de production en 2023.

