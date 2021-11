Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : offre de rachat sur quatre souches obligataires information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé vendredi le lancement d'une offre de rachat sur quatre souches obligataires pour un montant total de 100 millions de dollars. Ce remboursement concerne (1) une émission arrivant à échéance en 2026 assortie d'un coupon de 6,5%, (2) son émission à horizon 2025 au taux de 5,75%, (3) une ligne à maturité 2023 à 3,15% et (4) ses obligations à 3,15% à horizon 2023. Le groupe de services pétroliers explique qu'il compte financer l'opération à partir de sa trésorerie disponible.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.29% TECHNIPFMC LSE Intl -1.16%