TechnipFMC : les résultats peinent à se redresser

(CercleFinance.com) - Le titre TechnipFMC accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 jeudi après la publication des résultats trimestriels illustrant une baisse de l'activité et des pertes toujours conséquentes. Le groupe de services pétroliers a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en baisse de 9% à moins de 1,6 milliard de dollars au titre du troisième trimestre. Sa perte nette atteint 40,6 millions de dollars, soit neuf dollars par action, contre 64,7 millions (ou 14 cents par titre) un an plus tôt. L'Ebitda ajusté - qui exclut les charges et crédits avant impôts - ressort lui en hausse de 16% à 140,6 millions de dollars. A la fin du mois de septembre, TechnipFMC affichait un carnet de commandes de l'ordre de sept milliard de dollars, en baisse de 7,7%. L'absence dans le communiqué de prévisions annuelles semblait également préoccuper les investisseurs. A 10h10, le titre cédait 4% quand le SBF 120 ne perdait que 0,4%. TechnipFMC fournit des projets, des produits technologiques et des services destinés au secteur de l'énergie.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -4.69% TECHNIPFMC LSE Intl -4.83%