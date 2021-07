Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : les comptes de deuxième trimestre déçoivent information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - TechnipFMC se replie jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de comptes toujours dans le rouge pour le deuxième trimestre. Le titre de la société de services pétroliers, spécialisée dans les interventions sous-marines, perd 0,8%, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, qui progresse lui de 0,6%. Le groupe - également coté à la Bourse de New York - a publié mercredi soir un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) de 144,3 millions de dollars pour le trimestre écoulé, presque doublé par rapport aux 77,4 millions publiés dévoilés il y a un an. Son chiffre d'affaires a progressé de 3% à 1,67 milliard de dollars, mais sa perte nette ne s'est que légère réduite sur le trimestre, atteignant 174,7 millions de dollars contre -177,6 million un an plus tôt. Point positif, le groupe a revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires dans les activités sous-marines ('subsea'), prévoyant désormais un chiffre d'affaires de 5,2 à 5,5 milliards de dollars, contre une précédente prévision allant de cinq à 5,4 milliards.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -0.57% TECHNIPFMC LSE Intl -0.93%