TechnipFMC : le titre grimpe, un analyste se montre positif

(CercleFinance.com) - L'action TechnipFMC signait vendredi la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, J.P. Morgan considérant l'action du groupe parapétrolier comme l'une de ses 'meilleures idées d'investissement' pour 2021. A 15h30, le titre grimpait de 5,5%, contre un gain de 0,5% au même instant pour le SBF 120 et une hausse de 2,3% pour l'indice du secteur de l'énergie européen, le STOXX Europe 600 Oil & Gas. Dans une note de recherche diffusée ce vendredi, J.P. Morgan dit voir en TechnipFMC un dossier disposant d'un levier de 'revalorisation' suite à la scission d'avec Technip Energies, effective depuis le mois dernier. D'après le bureau d'études, l'opération devrait permettre au groupe parapétrolier de se désendetter via la monétisation de ses parts dans sa filiale, en plus d'une tendance à la 'normalisation' attendue au niveau de ses résultats sur la période 2021-2022. J.P. Morgan affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours de 13 dollars.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.30% TECHNIPFMC LSE Intl +4.40%