Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : le résultat net ajusté à 42,2 millions de dollar Cercle Finance • 30/07/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le groupe TechnipFMC annonce ce jeudi, pour le deuxième trimestre de son exercice, un BPA ajusté de 0,09 dollar, en retrait en comparaison annuelle (0,39 dollar au T2 2019). L'EBITDA ajusté passe pour sa part de 450 à 241,1 millions de dollars, pour une marge d'EBITDA ajusté à 7,6% (13,1% un an plus tôt). Le résultat net ajusté, par ailleurs, recule de 175,6 à 42,2 millions de dollars. 'Nous avons pris plusieurs mesures proactives pour garder l'accès à un montant de liquidités plus que suffisant pendant la période difficile que nous traversons. Aucune de nos commandes n'a été annulée, ce qui prouve la résilience de notre carnet de commandes qui s'élève aujourd'hui à près de 21 milliards de dollars. Et nous avons engagé avec nos clients un dialogue constructif qui a débouché sur une collaboration encore plus forte, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour TechnipFMC, commente Doug Pferdehirt, Président-Directeur Général de TechnipFMC.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +7.59% TECHNIPFMC LSE Intl +9.10%