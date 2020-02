TECHNIPFMC lanterne rouge du CAC 40

(AOF) - La société de services pétroliers TechnipFMC continue de creuser le fond... en Bourse. Le titre du groupe franco-américain en passe d'être scindé perd ce matin 4,9% à 13,78 euros après avoir atteint à l'ouverture un nouveau plus bas de 13,475 euros. Les investisseurs sanctionnent une fin d'année difficile en raison de dépréciations d'actifs. Au quatrième trimestre 2019, la perte nette s'est creusée à 2,414 milliards de dollars, contre une perte de 2,2593 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018. Par action, la perte atteint 5,4 dollars, contre 5 dollars un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 0,03 dollar. Les analystes interrogés par Zacks tablaient en moyenne sur 0,43 dollar.

L'Ebitda ajusté a progressé de 18,1% à 404,4 millions de dollars, faisant ressortir une marge de 10,9%, en hausse de 60 points de base. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,2% à 3,7268 milliards.

Sur l'année, TechnipFMC a accusé une perte nette de 2,4152 milliards, ou -5,39 dollars par action, contre 1,9216 milliard, ou -4,2 dollars par action un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 0,74 dollar, contre 0,82 dollar en 2018.

L'Ebitda ajusté a reculé de 0,5% à 1,5294 milliard, faisant ressortir une marge de 11,4%, en baisse de 80 points de base.

Le chiffre d'affaires a grimpé, lui, de 6,8% à 13,4091 milliards.

Dans son communiqué, TechnipFMC a souligné le bond de 58,8% des prises de commandes à 22,693 milliards, permettant au carnet de commandes de bondir de 66,6% à 24,2511 milliards.

Le PDG de TechnipFMC, Doug Pferdehirt, a déclaré : " Nous avons atteint un niveau sans précédent de prise de commandes en 2019, avec notamment une augmentation de plus de 50 % des commandes dans le segment Subsea. Notre carnet de commandes a progressé dans tous les segments, et notamment dans l'Onshore/Offshore qui augmente de près de 90 % par rapport à l'année précédente. "