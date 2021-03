Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : la directrice générale de CGG rejoint le conseil Cercle Finance • 02/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce que Sophie Zurquiyah, la directrice générale du groupe de géosciences CGG depuis 2018, a été nommée à ses propres conseil d'administration et comité d'audit, nomination qui prendra effet à compter du 1er avril. Après un début de carrière chez Schlumberger, Sophie Zurquiyah a rejoint CGG en 2013 pour y occuper une succession de postes de direction. Elle siège également au conseil d'administration du groupe de hautes technologies Safran.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl -0.37%