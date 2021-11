TechnipFMC : la CDC passe sous les 5%

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de TechnipFMC et détenir, directement et via des sociétés qu'elle contrôle, 4,91% du capital et des droits de vote.

L'institution financière publique explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions TechnipFMC sur le marché par Bpifrance Participations, qui détient individuellement 4,58% du capital et des droits de vote.