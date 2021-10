Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : l'acquisition de Magma Global est bouclée information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition du britannique Magma Global, un fabricant de conduites en fibre de carbone à haute résistance. Le groupe d'ingénierie - qui avait pris une première participation au sein de Magma en 2018 - dit vouloir associer ses conduites flexibles avec les composites de carbone de la société afin de proposer des produits innovants pour le secteur historique de l'énergie, mais aussi pour les spécialistes des énergies renouvelables. Magma est en effet à l'origine de composites thermoplastiques résistants aux composés les plus corrosifs, comme le CO2. L'idée est donc d'utiliser son expertise pour le transport du CO2 ou le stockage de l'hydrogène vert.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +1.31% TECHNIPFMC LSE Intl +0.97%