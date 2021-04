Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : fort allègement au capital de Technip Energies Cercle Finance • 27/04/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce la vente de 25 millions d'actions Technip Energies, représentant environ 14% du capital de cette société, par le biais d'un placement privé par la voie de la construction accélérée d'un carnet d'ordres. Le prix de vente est fixé à 11,10 euros par action, ce qui implique des recettes brutes totales de 277,5 millions d'euros pour ce placement, dont le règlement devrait avoir lieu le ou autour du 30 avril prochain. En outre, Technip Energies va lui racheter, au même prix, environ 1,8 million de ses propres actions, représentant un montant de 20 millions d'euros. Ces deux opérations ramèneront la participation directe de TechnipFMC au capital de Technip Energies aux environs de 31%.

