TechnipFMC : finalisation de la scission

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce la finalisation de sa transaction de scission visant à créer deux sociétés leader du secteur, indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies, la cotation des actions de ce dernier devant commencer ce mardi. Dans le cadre de cette scission, le cours de référence technique de Technip Energies est fixé à neuf euros avant sa cotation directe sur Euronext Paris Exchange où l'action Technip Energies sera négociée sous le symbole 'TE'. Technip Energies fait part en outre de la nomination d'un nouveau membre de son conseil d'administration, Simon Eyers, à compter de ce 16 février. Il a notamment été directeur général de Warburg Pincus International de 2012 à 2018.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +3.57% TECHNIPFMC LSE Intl +3.67%