TechnipFMC : dividende trimestriel à verser en avril

(CercleFinance.com) - Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a annoncé mardi soir que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en numéraire de 0,13 dollar par action ordinaire. Ce dividende sera mis en paiement le 8 avril prochain, ou rapidement après cette date, aux actionnaires qui seront inscrits en compte au 24 mars après clôture de la Bourse de New York. La date de détachement du coupon sera le 23 mars.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl +0.28%