TechnipFMC : départ de la directrice juridique

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce que le 22 septembre, Dianne B Ralston lui a notifié son intention de quitter ses fonctions d'executive vice president, directrice juridique et secrétaire, à partir du 1er octobre, pour suivre une autre opportunité en dehors du groupe. Le fournisseur de services parapétroliers précise avoir initié la recherche d'un successeur à Dianne B Ralston. Dans l'intérim, les cadres dirigeants de TechnipFMC prendront en charge ses responsabilités.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -0.38% TECHNIPFMC LSE Intl -0.04%