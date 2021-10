Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : contrat avec Petrobras au Brésil information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 08:22









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un important contrat d'affrètement et de services auprès de Petrobras pour l'utilisation du navire de pose de conduites Coral do Atlântico. Les opérations au large du Brésil devraient commencer au deuxième trimestre de 2022. Le Coral do Atlântico est un élément important pour la pose de conduites flexibles qui seront principalement déployées en eaux ultra-profondes, jusqu'à 3 000 mètres. Jonathan Landes, Président de la division Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' Le Coral do Atlântico est le troisième de nos navires de support de pose de conduites à faire l'objet d'un contrat d'affrètement à long terme par Petrobras cette année, ce qui indique une augmentation de la demande de conduites flexibles sur le marché brésilien. La polyvalence du Coral do Atlântico et sa capacité à travailler en eaux profondes ou peu profondes constituent une grande partie de l'attrait du navire.'

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -4.40% TECHNIPFMC LSE Intl -3.80%