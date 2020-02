Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : consensus manqué au 4e trimestre Cercle Finance • 27/02/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - TechnipFMC publie une perte par action diluée en US GAAP de 5,40 dollars pour le dernier trimestre 2019, mais un BPA dilué ajusté hors charges et crédits de 0,03 dollar, un niveau inférieur de 40 cents à l'estimation moyenne des analystes. Le groupe parapétrolier a amélioré sa marge d'EBITDA ajusté de 60 points de base à 10,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 12,2% à près de 3,73 milliards de dollars, et un carnet de commandes total de 24,3 milliards, en hausse de 67% par rapport à 2018. Estimant que la scission de Technip Energies est en bonne voie pour être finalisée au deuxième trimestre, le groupe initie des prévisions par segment pour 2020 qui 'tiennent compte des nouveaux périmètres d'activité définis dans le cadre de la scission annoncée'.

