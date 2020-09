Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : BlackRock détient un peu plus de 5% Cercle Finance • 23/09/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le gérant d'actifs américain BlackRock a franchi en hausse le 21 septembre le seuil des 5% des droits de vote de TechnipFMC, selon une déclaration publiée ce mercredi. Dans le document, le géant new-yorkais précise désormais détenir 5,02% des droits de vote du groupe parapétrolier. Son franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions et d'instruments financiers, est-il précisé dans l'avis.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +2.73% TECHNIPFMC LSE Intl +1.46%